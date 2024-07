Carro capota e Corpo de Bombeiros é acionado no Distrito Industrial em Três Lagoas

Um capotamento de um carro deixou uma mulher, de 23 anos, ferida e mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar nesta quinta-feira (25), na avenida Youssef Ahmed El Jaruche, no Distrito Industrial II, em Três Lagoas.

Por volta das 15h50, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente com vítima, próximo à uma fábrica de refrigeração, onde um carro havia capotado e a vítima estaria presa nas ferragens. No local, os Bombeiros encontraram a vítima fora do veículo, consciente, um pouco tonta e com um corte no lado esquerdo da cabeça.

Após ser imobilizada, a mulher foi levada ao Hospital Auxiliadora. As causas do acidente não foram divulgadas. Segundo os Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, a vítima já havia saído do veículo, que foi desvirado com a ajuda de populares.