Comércio acompanha ritmo de crescimento de Três Lagoas

Na quarta reportagem especial sobre os 109 anos de Três Lagoas, hoje vamos falar de um segmento muito importante para a economia da cidade, o comércio, que sempre acompanhou o progresso da cidade.

Três Lagoas que já teve sua economia pautada na pecuária, hoje ostenta o título de Capital Nacional da Celulose devido as fábricas instaladas na cidade, mas antes desse processo de industrialização, o comércio teve e tem até hoje um papel importante no cenário econômico da cidade.

Os primeiros comerciantes de Três Lagoas foram imigrantes, e até hoje, muitas pessoas vêm de outras cidades empreender ou trabalhar na cidade das águas, hoje conhecida como Capital Nacional da Celulose.

É o caso de Leonildo Francisco de Andrade, que veio de Araçatuba para Três Lagoas em 1971, e desde então, nunca mais saiu daqui. Em Três Lagoas, constitui família e abriu a própria loja, a Casa dos Parafusos, que funciona há 48 anos na cidade. Aos 81 anos, ele conta que veio para Três Lagoas a trabalho, as depois decidiu abrir o próprio negócio.

O comércio está presente na cidade desde o início de Três Lagoas, e foi evoluindo com a chegada dos principais empreendimentos instalados no município, primeiro com a estrada de ferro, depois com a construção da Usina de Jupiá, até a chegada das indústrias.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto:

