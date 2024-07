Convenção define Cassiano Maia e Vera Helena na disputa pela prefeitura

Na convenção realizada na noite dessa sexta-feira (26), o PSDB lançou oficialmente os candidatos a prefeito, vice e vereadores que vão disputar as eleições deste ano em Três Lagoas.

A legenda oficializou a candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, para prefeito, com a ex-vereadora e ex-secretária de Assistência Social, Vera Helena, como vice. Ela foi uma indicação do PP para compor a chapa majoritária. A indicação de Vera passou pela aprovação do presidente do diretório municipal do PSDB e prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, e da senadora Tereza Cristina, que comanda o Partido Progressista no estado.

O bloco de alianças em apoio à candidatura de Cassiano Maia terá os seguintes partidos: federação PSDB/Cidadania, MDB, PP, PSB, Republicanos, União Brasil, PSD, Avante e PL. Cada partido e federação pode lançar 16 candidatos a vereador.

O evento para o anúncio dos candidatos a prefeito, vice e vereadores aconteceu no Sindicato Rural de Três Lagoas e teve a presença de diversas lideranças, entre elas, o governador Eduardo Riedel (PSDB), o ex-governador e presidente do diretório estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, a senadora Tereza Cristina, entre outros.

A pré-candidatura de Cassiano Maia a prefeito de Três Lagoas foi oficializada em abril deste ano pelo diretório estadual do partido. Mas, antes disso, ele já vinha construindo sua pré-candidatura desde que foi eleito vereador e assumiu a presidência da Câmara Municipal.

Médico ginecologista, Maia participou efetivamente da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Foi secretário de Finanças, de Saúde, Meio Ambiente, Esportes e, por último, secretário-geral. Depois, em 2020, disputou pela primeira vez uma vaga no Legislativo Municipal, sendo eleito com 2.167 votos e eleito presidente da Câmara para dois mandatos.

Agora, pela primeira vez, será candidato a prefeito. Cassiano é natural de Três Lagoas, filho de Adir Pires Maia e Jucimara Rojas. Seu pai já foi vereador na cidade.

VERA HELENA

Vera Helena Arsioli Pinho nasceu na cidade de Registro-SP. Aos três anos de idade, mudou-se com a família para Três Lagoas. Por formação, é técnica de prótese dentária e bacharel em Direito. Concursada como técnica de higiene bucal pela Prefeitura de Três Lagoas, trabalhou na Secretaria Municipal de Saúde na prevenção e saúde bucal em creches e escolas municipais. Foi vereadora por quatro mandatos e, desde 2017, na primeira gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, assumiu o cargo de secretária de Assistência Social. Ela se desincompatibilizou do cargo neste ano para disputar as eleições.