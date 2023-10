Confira o regulamento do reality show 'Essa Honda é Minha!'

REGULAMENTO DA AÇÃO REALITY SHOW ESSA HONDA É MINHA

1. DA AÇÃO REALITY SHOW ESSA HONDA É MINHA:

A presente ação “ESSA HONDA É MINHA” (“Ação”) é realizada pela HONDA MOTOTRÊS E GRUPO RCN DE COMUNICAÇÃO.

Continue Lendo...

1.1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1ªETAPA

Para as pessoas participarem do reality, elas terão que passar por uma seleção/inscrição, essa primeira etapa consiste em comprar nas lojas credenciadas/preencher o cupom virtual, através do QR Code ou participar dos programas do Grupo RCN de Comunicação. Poderão participar da promoção somente pessoas acima de 18 anos.

2ªETAPA

A segunda etapa será a escolha de 15 participantes. A escolha será através de sorteio que será transmitido Ao Vivo pela TVC – Canal 13.

3ªETAPA

A terceira etapa será o momento mais esperado. Cada participante subirá na moto no dia e horário estipulado pelos organizadores do evento. As regras serão estipuladas pela comissão do Grupo RCN de Comunicação e as mesmas serão transmitidas aos participantes.

A prova funcionará em níveis de dificuldade para os competidores. Ao subirem nas motos cada participante poderá ir ao banheiro, beber água logo após as primeiras 8 horas de prova. Cada participante terá o prazo de apenas 5 minutos para fazer as necessidades fisiológicas, beber água e ingerir os alimentos fornecidos pela organização.

1.2. Data do sorteio e/ou escolha dos participantes: 12/12/2023. Início da prova: 19.12.2023.

2. Prêmio:

1 (hum) Moto Honda CG start 160CC, no valor estimado de R$ 19.920,00 (dezenove mil novecentos e vinte reais).

3. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA GANHAR O PRÊMIO (“Condições”):

4. Para participar, o interessado deverá seguir os seguintes passos:

(a) Adquirir um dos Produtos das lojas participantes e preencher o cupom virtual, através do QR Code, no local, durante o período 20.10.2023 a 12/12/2023;

(b) torcer para ser sorteado ou selecionado entre as 15 primeiras pessoas;



(c) estar de acordo e aceitar os as cláusulas previstas no termo de responsabilidade que será entregue aos 15 primeiros selecionados.



5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. Este Regulamento estará disponível no site https://www.rcn67.com.br/jpnews/tres-lagoas/

5.2. Ao participar desta Ação, nos termos deste Regulamento, os participantes estarão automaticamente:

5.2.1. Autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais informações que porventura lhe sejam solicitados poderão ser armazenados e utilizados pelo Grupo RCN de Comunicação e demais empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, bem como pela Honda Moto Três para os fins necessários à adequada realização, divulgação e conclusão desta Ação, bem como para futuros contatos com os participantes.

5.2.2. Reconhecendo e aceitando expressamente que as Empresas do Grupo RCN e Honda Moto Três não é responsável, nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano e/ou prejuízo oriundo da participação nesta Ação e/ou da eventual aceitação do prêmio.

5.2.3. Reconhecendo e aceitando expressamente que as Empresas organizadoras não se responsabilizarão por erros de digitação e fornecimento errôneo dos dados, bem como por problemas com software, hardware ou serviço de internet do participante, todos eles passíveis de dificultar ou impedir a participação em tempo hábil nesta Ação.

5.3. Ao ser selecionado, nos termos deste Regulamento, o participante estará automaticamente autorizando as empresas organizadoras ao uso, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, do seu nome, imagem e som de voz, em qualquer veículo de imprensa, mídia ou Internet, para divulgação desta Ação, com prazo mínimo de dois anos, caso seja notificada para não mais permitir autorizar a utilização de sua imagem.

5.4. Não poderão participar pessoas jurídicas e pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos.

5.5. Na hipótese da ocorrência de verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de burlar as disposições do presente Regulamento e suas regras, o participante será desclassificado, sem prejuízo de ser responsabilizado civil e criminalmente conforme previsto em lei.

5.6. A presente Ação não é cumulativa com outras ações e promoções que ocorram nas cidades onde se localizam os pontos-de-venda participantes, exceto se aqui previsto expressamente.

5.7. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Ação suspensa ou cancelada, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que esteja fora do controle das empresas organizadoras e que comprometa a Ação de forma a impedir ou modificar substancialmente a condução desta como originalmente planejada.

5.8. A Ação independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71.

5.9. A participação nesta Ação implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Regulamento e Termo de Responsabilidade.

5.10. Fica, desde já, eleito o foro da comarca de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, com plena concordância de todos os participantes, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida a respeito do presente Regulamento ou da ação a que ele se refere.

GRUPO RCN DE COMUNICAÇÃO