Dia Mundial da Oração: 'é o oxigênio da alma'

Segundo a Bíblia Sangrada, a oração é um momento de conversar e aproximação da pessoa com Deus, por meio de palavras ou pensamento, em particular ou público. É praticada, principalmente, por religiões cristãs como protestantes, católicos e ortodoxos.

A primeira sexta-feira do mês de março é celebrado o Dia Mundial da Oração, comemorada nos Estados Unidos e Canadá e oficializada mundialmente em 1927. O objetivo é gerar e analisar a importância da oração na vida cristã e seus efeitos.

Para o padre católico, Edi Pereira, a oração é o oxigênio da alma e a principal conexão do ser humano com Deus, e, não tem uma hora certa para orar. “A oração é transcendência do pensamento e o oxigênio da alma”, ressaltou.

Os cristãos protestantes entendem a oração como uma conversa com Deus. Para o pastor, Fabrício Floriano, a oração não precisa de um templo ou uma hora certa, a qualquer momento Deus fala conosco. “É um amigo falando com o amigo. É o nosso pai”, expressou.

A cristã, Kelly Vedolin, tem como hábito de sair de casa fazer orações. Ela comentou que, as orações servem para agradecer a vida e pedir discernimento para enfrentar as tribulações do dia a dia. “A oração é o seu momento de intimidade com Deus”, contou.

De acordo com a bíblia, Jesus Cristo aconselhou a multidão a orar na pós-modernidade da mesma forma que a oração era realizada na época na idade antiga, e destaca nas escrituras, que é um exercício que precisa ser feito diariamente.

