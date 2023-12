Educação convoca 294 aprovados em concurso público de 2021

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), publicou as resoluções nº 028/2023 e 029/2023 referentes ao Concurso Público de 2021, edital nº 016/2022, convocando 294 candidatos aprovados.

A relação dos selecionados para cargos administrativos e de professores na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) está disponível no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), na edição nº 3479.

O documento apresenta os horários para a entrega de documentação na sede da Semec e a realização de exames admissionais no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), conforme divulgado nas resoluções.

Os cargos convocados da resolução nº 028/2023 foram: atendente de educação infantil (100); assistente administrativo (18); secretário escolar (1); monitor de informática (3).

Já na resolução nº 029/2023, os cargos foram: professor de ensino fundamental (29); professor de educação infantil (18); professor de arte (32); professor de língua estrangeira moderna – inglês (7); professor de educação física (53); professor de ciências (1); professor de geografia (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (4); professor de libras (1); professor de atendimento educacional especializado (4); professor de educação infantil – educação no campo (2); professor de ensino fundamental – educação no campo (3); professor de história – educação no campo (1); professor de educação física – educação no campo (1); especialista de educação (4).

Todas as informações detalhadas sobre os procedimentos estão disponíveis no site da prefeitura, na opção “Diário”. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

Os exames admissionais serão feitos na rua Dr. Munir Thomé, 949, Centro. Os telefones para contato são (67) 3929-1130, (67) 99155-4263 e (67) 99276-4933.

A entrega de documentação será no Recursos Humanos (RH) da Semec, localizado na rua Alexandre Costa (Portão Lateral – Rua Paranaíba), número 130. O telefone para dúvidas é (67) 3929-1472.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas