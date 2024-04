Empresas de transporte coletivo em regime de fretamento têm até 30 de abril para realizar vistoria

O período de vistoria anual dos veículos que compõem a frota das empresas que prestam o serviço de transporte coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, termina em 30 de abril. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), a procura por parte das empresas está baixa.

A vistoria iniciou em 15 de abril, no Departamento de Obras (D.O.S.), na rua Trajano dos Santos, s/n, no bairro Santa Luzia. O veículo que não comparecer à vistoria está sujeito a multa.

O Deptran informa que as empresas do setor que ainda não realizaram o agendamento para a vistoria podem entrar em contato pelo telefone (67) 99221-7147 ou comparecer à sede do Departamento localizado na rua Paranaíba nº 2600,no Jardim Primaveril, com atendimento das 7h às 11h e, das 13h às 17h.

*Com informações da assessoria da prefeitura.