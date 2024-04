Estradas de acesso a ranchos terão asfalto em Três Lagoas

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) assinou nesta semana ordem de serviço para a pavimentação da estrada “Oásis”, que dá acesso aos ranchos às margens do rio Sucuriú, em Três Lagoas. Os recursos são oriundos da prefeitura, com contrapartida da Câmara Municipal, que devolveu no ano retrasado parte do duodécimo para a pavimentação dessa estrada. O serviço será executado pela própria equipe da prefeitura.

A obra está orçada, de acordo com o prefeito, em cerca de R$ 1,5 milhão, com o objetivo de melhorar a infraestrutura na região e fomentar o turismo em Três Lagoas, além de proporcionar melhor qualidade de vida para os moradores e frequentadores dos ranchos.

Além dessa obra, o prefeito anunciou ainda a pavimentação de 7 quilômetros da estrada de acesso aos ranchos no Maresias. Guerreiro disse que vai deixar o projeto e recursos em caixa para a pavimentação dessa obra, conforme prevê a lei. “Não vamos pavimentar 100% da estrada, apenas 7 km, em frente aos loteamentos, até a ponte de concreto que fizemos”, explicou.

O vereador Marcus Bazé destacou que os investimentos em infraestrutura nessa região dos ranchos são importantes para o desenvolvimento do turismo. Destacou, por exemplo, o Torneio de Pesca Esportiva no rio Sucuriú, que tem atraído muitos pescadores de outras regiões do país.