Homem leva tiro no rosto e é socorrido pelo Samu no Vila Verde

Um homem de 40 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após levar um disparo de arma de fogo no rosto no início da madruga deste domingo (19), no bairro Vila Verde, Três Lagoas (MS).

Por volta de 0h0 deste domingo, o Samu e a Polícia Militar foram chamados na rua dos Músicos, onde um homem de 40 anos, teria ido até a casa de seu pai, com um ferimento de arma fogo, no rosto.

A Unidade de Suporte Avançado do Samu foi ao local e prestou os primeiros socorros à vítima. O homem apresentava um ferimento no nariz e sangramento ativo.

A vítima estava consciente, orientada, e foi levada para o Hospital Auxiliadora. Para a Polícia Militar, pouco foi dito, mas a polícia trabalha com a hipótese de que o homem teria sido vítima de um crime passional.