Inscrições para o Enem 2024 começam nesta segunda-feira

As inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem 2024), começam nesta segunda-feira (15), e podem ser feitas através da página do participante no site enem.inep.gov.br. O estudante precisa ter a conta gov.br ativa. Neste ano, o valor da inscrição é de R$ 85,00.

O período para solicitação de isenção da taxa de pagamento vai até o dia 26 de abril. Estudantes de escola pública ou que foram bolsistas na rede privada e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no CadÚnico podem fazer o pedido.

O Enem é um dos exames de conhecimento mais aguardados e respeitados do país. A prova, que é realizada anualmente. A estudante Eloá Garuze está no último ano do Ensino Médio e vai se inscrever para o Enem pela segunda vez e já se planeja para um futuro ingresso ao Ensino Superior.

“Ano passado eu fiz como treneiro. Então, foi mais um teste, porque eu não tinha noção nenhuma. Eu não tinha nenhum tipo de experiência. E esse ano eu tenho estudado e eu acho que vou um pouco melhor", contou a estudante Eloá.

A estudante Maria Clara também já está ansiosa para os dias de prova. Ela contou que tem se preparado para conseguir ingressar no curso dos sonhos. “Esse ano, estou me preparado bastante. Como ano passado eu realize o exame, já tenho uma noção maior. Pretendo fazer biomedicina, por ser um curso com várias opções de atuação”, expressou.

As datas de realização da prova e o edital ainda não foram divulgadas. A prova é dividida em cinco eixos do conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências naturais, ciências da matemática e redação.

No ano passado, o Enem teve 2.405 candidatos em Três Lagoas. O número de inscritos vem crescendo ao longo dos últimos três anos no município. A prova é a principal porta de entrada para o Ensino Superior no país.

