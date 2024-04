Jovem é indiciado por feminicídio ao matar a própria mãe e jogá-la de veículo em movimento

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) concluiu, nesta terça-feira (16), o inquérito que investiga o suposto caso de um filho que matou a própria mãe. Matheus Nascimento Kuzminskas, de 25 anos, foi indiciado pelo assassinato de Simone do Nascimento, 46 anos. O crime ocorreu, na noite de 7 de abril, às margens da rodovia MS-320, em Três Lagoas.

Para a delegada titular da DAM, Letícia Mobis, que está à frente do inquérito, e para a Polícia Civil de Andradina (SP), não há duvidas de que Matheus teria matado a própria mãe após uma discussão em um rancho. Segundo informações da polícia, a vítima teria sido vista às margens da rodovia, sendo arrastada pelo braço e forçada a entrar no carro pelo próprio filho. No corpo, não havia marcas compatíveis com queda, mas foi encontrada uma lesão profunda na cabeça, que seria decorrente de agressão.

A mesma testemunha também relatou à delegada que, após passar pelo carro da vítima, ela viu pelo retrovisor que Simone tentava fugir do filho, gatinhando na vegetação às margens da pista. Também teria visto Matheus descendo novamente do veículo para forçar a mãe a entrar no carro.

Uma segunda testemunha teria relatado na delegacia ter visto o veículo GM Onix pertencente a Simone, seguir mais a frente e a vítima cair do banco do passageiro, na rodovia. Conforme a investigação, entre o ponto que a primeira testemunha e a segunda teriam avistados os fatos há uma distância de aproximadamente 8 km. Isso leva a Polícia Civil a crer que, Simone teria lutado com o próprio filho na tentativa de se salvar.

Após cometer o crime, Matheus teria levado o corpo da própria mãe até a cidade paulista de Andradina, distante 35 km de Três Lagoas, onde teria tentado buscar ajuda do pai e dos avós paternos. Não conseguindo, foi parar na casa dos pais de Simone do Nascimento, que desesperados, buscaram todas as formas de reverter o quadro da filha, mas sem saber que ela já havia sido morta há minutos antes.

Agora com a conclusão da investigação, o inquérito será entregue ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul, onde será feita a representação pela culpabilidade de Matheus Nascimento Kuzminkas, pelos crime de feminicídio. De acordo com a delegada, o jovem permanece preso no interior de São Paulo, em função do flagrante que foi feito por embriaguez ao volante e omissão de socorro. Além disso, a delegada representou pela prisão preventiva dele.