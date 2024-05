Gestores destacam ações e investimentos no trânsito de Três Lagoas

O programa RCN Notícias, desta sexta-feira (17), recebeu o secretário geral da prefeitura de Três Lagoas, Coronel Gil Alexandre, e o diretor do Departamento de Trânsito de Três Lagoas, Edgard Wegner, para falar sobre as ações e os investimentos no trânsito da cidade.

O secretário Gil Alexandre informou que está sendo feita a revitalização de sinalização e a instalação de novos semáforos e radares em ruas e avenidas, em Três Lagoas. “As sinalizações vão sumindo com as intempéries e precisam ser renovadas. Os semáforos e radares serão colocados em pontos críticos”, explicou.

Continue Lendo...

Alguns locais que vão receber semáforos serão na avenida Filinto Muller, próximo a uma panificadora, e também, no trecho entre a rua Alcinda Mendes e a rua Egídio Thomé. “Os semáforos são colocados mediante a estudos, para saber se há necessidade de instalação. Recebemos também solicitação da população, então enviamos uma equipe para analisar”, detalhou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serão instalados também nove radares no trânsito de Três Lagoas, em junho deste ano. A avenida Olinto Mancini é uma das que receberá radar de 40 km/h, devido ter o maior registro de acidentes, mesmo sendo uma das mais bem sinalizadas da cidade. “A instalação de radar é devido aos números de acidentes. A escolha da velocidade é adaptada a via, se for 40 km/h é porque queremos que seja reduzida a velocidade nesse local”, explicou o diretor de trânsito, Edgard Wegner.

Apesar dos investimentos e ações educativas, acidentes ainda são registrados no trânsito. Em 2024, já foram contabilizadas cinco mortes de sinistros de trânsito. “A imprudência é o fator mais corriqueiro nos acidentes de trânsito, que acontecem em vias, extremamente, sinalizadas. Mesmo com uma boa engenharia, ações educativas e fiscalização acaba acontecendo esses episódios. Alguns dizem que é utópico, mas vamos trabalhar para zerar esses números”, pontou o diretor.

Confira na entrevista abaixo: