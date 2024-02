Mais de 17 mil alunos da rede municipal retornam às aulas nesta quinta-feira em Três Lagoas

Mais de 17 mil alunos das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Três Lagoas irão voltar às salas de aulas, nesta quinta-feira (15). A data marca o início do calendário escolar letivo de 2024, nos 21 Centros de Educação Infantil (CEIs) e nas 20 escolas municipais.

Para os estudantes, serão entregues uniformes, gratuitamente, além do kit escolar, que neste ano contará com livros digitais, chamados de Chromebook.

Inicialmente, apenas alunos a partir do quinto ano vão receber o Chromebook no kit de material escolar, com previsão de entrega até o mês de maio. Segundo a Rede Municipal de Ensino, a ideia é que essa tecnologia seja implementada para alunos desde o período de alfabetização.

A secretária municipal de Educação, Ângela Brito, pontuou que os livros digitais deverão ser usados como complemento didático.

O kit escolar ganhará uma cara nova, e será composto por caderno, lápis de escrever e colorir, apontador, borracha, massa de modelar, giz de cera, tinta guache, pincel, esquadro, compasso, entre outros materiais que são essenciais ao aprendizado, sendo distribuídos de forma semestral, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação.

Também são ofertados os livros didáticos, como o de inglês, que é lecionado já na educação básica pelo município. A tecnologia educacional será um dos pontos a serem investidos pela secretaria nas unidades escolares em 2024.

De acordo com a pasta, todas as unidades atualmente contam com televisores, e que o próximo passo é investir em lousas digitais. De acordo com a secretária Ângela Brito, a educação deve aumentar de 86 para 120 destas lousas nas unidades.