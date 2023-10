Misto sofre goleada de 8 a 1 para Portuguesa

O Misto sofreu uma derrota no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série B, sendo goleado por 8 a 1 pela Portuguesa. O resultado coloca a equipe de Três Lagoas em uma situação delicada na tabela, e há especulações sobre a possível demissão do técnico.

A partida, realizada no domingo (29), no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, marcou a pior derrota na história do Misto. A diretoria alegou que o time sofreu um "apagão" durante o jogo, apesar de os torcedores descreverem a partida como um verdadeiro filme de terror.

Embora o Dia das Bruxas, ou Halloween, seja celebrado nesta terça-feira (31), para o Misto, essa experiência assustadora ocorreu mais cedo, em campo, com um verdadeiro festival de horrores. A contratação recente de seis novos jogadores, que não conseguiram corresponder em campo, também contribuiu para a derrota.

O coordenador técnico mencionou que os jogadores pareciam atemorizados, como se estivessem vendo monstros em campo. A Portuguesa se destacou na partida, com Alessandro Firmino, conhecido como "Coruja," marcando quatro gols pela equipe. No primeiro tempo, a Lusa já havia feito quatro gols, e no segundo tempo, ampliou o placar com mais quatro gols.

O Misto conseguiu marcar um gol de honra aos 28 minutos do segundo tempo, com Gabriel Ferreira. Após dois empates e uma derrota, a classificação da equipe se distancia cada vez mais. Na tabela de classificação do campeonato, o Misto ocupa a penúltima posição, com apenas dois pontos em três jogos, superando apenas o lanterna União ABC.

O coordenador técnico prometeu mudanças para o próximo jogo, após o vexame sofrido pela equipe.

Confira a reportagem: