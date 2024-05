Em menos de cinco minutos, dois acidentes acontecem no mesmo local, em Três Lagoas

Dois acidentes de trânsito foram registrados no mesmo local, numa diferença de menos de cinco minutos, na manhã desta quarta-feira (8), na avenida Eloy Chaves, cruzamento com a rua Alfredo Justino, na área Central de Três Lagoas. As ocorrências foram atendidas por agentes de trânsito, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel (Samu).

No primeiro caso, uma moto, conduzida por uma mulher, de 27 anos, transitava no sentido ao Centro, quando foi atingida por um carro, que atravessou a preferencial. A mulher sofreu escoriações ao ser arremessada ao chão. O motorista disse aos agentes de trânsito que não viu a moto ao tentar atravessar a avenida.

No segundo caso, em menos de cinco menos, no momento em que a mulher era socorrida, uma moto conduzida por um entregador, de 23 anos, que seguia sentido ao Centro, acabou batendo com outra moto. Apenas o entregador caiu do veículo. Ambos os motociclistas foram ouvidos pelos agentes de trânsito.