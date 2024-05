Eleitores em Três Lagoas deixam regularização de título para última hora e enfrentam fila

Os dois cartórios eleitorais de Três Lagoas têm recebido centenas de eleitores para resolverem pendências de última hora. Esta quarta-feira (8) é o último dia para regularizar a situação do título de eleitor ou tirar o documento pela primeira vez a tempo de votar nas eleições municipais de 6 de outubro. Após o prazo, o cadastro eleitoral é fechado e reaberto somente depois do pleito, em 5 de novembro.

A reportagem do JPNews esteve no local e conversou com alguns eleitores sobre os serviços que eles têm buscado. Muitos enfrentaram fila pela manhã. A grande parte está fazendo transferência domiciliar ou tirando o título.

De acordo com a chefe do 9º Cartório Eleitoral, Vanessa Barroso, a quantidade de pessoas que buscaram regularizar a situação ainda está abaixo do esperado. Ao menos 4,2 mil eleitores tiveram o título cancelado por irregularidades cadastrais. “Os atendimentos se concentraram nos dois últimos dias. Entre terça e quarta atendemos mais de 400 pessoas. Mas esperávamos mais”, observou.

Nesta quarta-feira (8) a Justiça Eleitoral de MS mantém o horário de atendimento até às 18h. Foto: Reprodução/TVC

Ela destaca que o expediente seguirá nesta quarta até às 18h. No entanto, a chefe do cartório pontua que é importante os eleitores pegarem as senhas até às 16h para não gerar tumulto no local. Também precisam comparecer ao cartório eleitoral mais próximo os eleitores que ainda não possuem o cadastro de biometria.

Neste ano, os eleitores vão votar para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Estão aptos a votar todos que tenham completado 16 anos até 6 de outubro, data do primeiro turno.