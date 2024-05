Casa pega fogo no bairro Jardim Cangalha em Três Lagoas

Uma casa pegou fogo na tarde desta terça-feira (7), na rua José Amim, cruzamento com a rua Eurídice das Chagas Cruz, no bairro Jardim Cangalha, em Três Lagoas. O incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros.

Nas imagens de foto e vídeo compartilhados é possível ver as chamas se espalhando pelo telhado e consumindo a residência, rapidamente. Pessoas que passavam pela rua testemunharam o ocorrido.

A equipe de reportagem do JPNews entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber as causas do incêndio e se houve feridos, mas ainda obteve retorno. A informação inicial é que pouco foi “salvo” do local.

A proprietária do imóvel não respondeu a tentativa de contato. O JPNews atualizará essa reportagem conforme apuração das investigações sobre o incêndio.