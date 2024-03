Motorista de carreta faz ultrapassagem irregular e coloca outros condutores em risco na BR-158

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma ultrapassagem irregular e perigosa, de uma carreta tritrem, utilizada no transporte de eucalipto. O veículo ultrapassa outras duas carretas, nesta quinta-feira (21), em Brasilândia, na BR-158, saída para Três Lagoas.

As imagens foram feitas por um internauta e encaminhadas ao JPNews. No registro, duas carretas seguem na pista e, com cargas dimensionadas, ultrapassam o limite de largura na frente. Um terceiro motorista, que conduzia o tritrem, carregado com toras de eucalipto, teria jogado o veículo pesado. Medindo 25 metros, na lateral direita da rodovia BR-158 (acostamento de terra), acelerou e forçou uma ultrapassagem irregular.

Continue Lendo...

Percebendo que não conseguiria terminar a tempo a ultrapassagem, o motorista da carreta jogou o veículo para a pista, forçando o outro condutor a jogar o caminhão para a pista contrária para evitar uma colisão lateral. Após quase causar uma tragedia, o veículo tritrem ultrapassou e seguiu no sentido Três Lagoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após fotografar a placa do caminhão, um carro batedor e os caminhões que transportavam peças gigantes, pararam em uma fabrica de celulose e papel, às margens da BR-158, onde informaram o ocorrido, na tentativa de identificar o motorista do tritrem e a empresa responsável.

O caso foi notificado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), para as providências cabíveis. O nome da empresa não foi divulgado e caso será investigado.

O artigo 202, do Código Trabalhista Brasileiro, prevê que, caso o motorista ultrapasse pelo acostamento, a multa será de considerada gravíssima e multiplicada por 5, o valor da multa, tendo um valor de R$1.467,35. E sete pontos na carteira nacional de habilitação.