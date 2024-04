Mulher é agredida e tem casa incendiada por marido

Uma mulher de 33 anos, foi agredida e teve seus pertencentes queimados pelo marido, um homem de 35 anos, na manhã de sábado (13), na rua das Garças, Vila Carioca, em Três Lagoas.

Por volta de 7h, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica, onde um homem estaria correndo atrás da esposa, armado com uma faca.

Militares do Corpo de Bombeiros teriam chegado ao local, onde o fogo já havia sido controlado por vizinhos. Questionado sobre o suspeito populares relataram que após os vizinhos intervirem ele teria fugido

Para os militares, a vítima relatou que o esposo seria usuário de drogas e teria passado a noite anterior usando drogas e perturbando ela e o filho dela. Durante a madrugada, a mulher teria se desentendido com o homem, na tentativa de que ele deixasse ela e o filho em paz, mas devido o uso de drogas, o suspeito teria surtado e passado a agredi-la.

Após as agressões, ele teria corrido com a faca atrás da mulher até a rua, onde teria passou a agredi-la e, posteriormente, ateado fogo no quarto onde eles viviam. As chamas destruiram tudo o que a vítima tinha, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar registraram o boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).