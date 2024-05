Polícia Civil incinera 1,6 toneladas de maconha em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas, por meio da Terceiro Delegacia de Polícia incinerou 1,6 toneladas de maconha, nesta sexta-feira (10), em uma empresa local, em Três Lagoas. A operação contou com a participação da Perícia Técnica e Vigilância Sanitária.

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da operação foi eliminar as substâncias ilícitas apreendidas em duas ações da Polícia Rodoviária Federal contra o tráfico de drogas. “A incineração foi realizada em conformidade com as normas legais, demonstrando o comprometimento das autoridades no combate ao crime na região”.

*Com informações da Polícia Civil