Diretor de finanças esclarece sobre audiência pública orçamentária de Três Lagoas

O programa RCN Notícias, desta segunda-feira (20), recebeu o diretor de finanças e controle da Prefeitura de Três Lagoas, Reinaldo Anjos, para falar sobre dois eventos que vão acontecer, nesta semana na cidade, a respeito do orçamento referente aos gastos e investimentos previstos para o município.

Nesta quarta-feira (22), 8h, na Câmara Municipal, acontecerá uma audiência pública para debater sobre a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária). De acordo com o diretor Reinaldo Anjos, quando se fala em planejamento na área pública têm três peças básicas que são o PPA (Plano Plurianual), ações a longo prazo e a LDO, que é a premissa para se elaborar o orçamento relativo ao ano de 2025.

“Tudo que estamos fazendo agora será para o próximo prefeito que entrar, que receberá o cargo com esse planejamento já em andamento, para que possa desenvolver as ações e dá continuidade, para que o munícipe tenha mais benefícios em relação a aplicação dos recursos do município”, explicou o diretor de finanças, Reinaldo Anjos.

A participação da população nessas audiências orçamentária é importante. Nesta segunda-feira (20), encerra uma enquete para ouvir as pessoas com sugestões de ações. No passado, foi feita uma campanha com participação de 350 pessoas. Nesse ano também foi divulgado a audiência, através de links e publicações nas redes sociais, porém até o momento, houveram apenas 282 participações.

Na quinta-feira (22), na Câmara Municipal, também haverá uma audiência para prestação de contas de arrecadação e gastos do município referente aos primeiros quatro meses de 2024. A lei de responsabilidade fiscal obriga que a cada quatro meses a prefeitura tem que prestar conta publicamente sobre as contas sobre recursos e gastos do município.

