Homem morre nove dias após acidente com moto aquática no rio Paraná

Uma morte a esclarecer foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no sábado (18), em Três Lagoas. Luciano da Rocha Novaes, de 40 anos, faleceu no Hospital Auxiliadora, devido a complicações de um acidente com moto aquática, que teria ocorrido no dia 9 deste mês, no rio Paraná, na região da Vila dos Operadores, em Castilho (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, Luciano faleceu por volta das 9h30, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora. O corpo foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol). Após o translado, o caso foi apresentado na Depac, onde uma pessoa procurou o delegado de plantão para esclarecimentos.

A testemunha relatou que, no dia 9, Luciano estava pilotando uma moto aquática, com o irmão dele na garupa, quando a embarcação sofreu um acidente. Ambos foram resgatados por amigos e levados ao Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. Após nove dias internado, Luciano faleceu. O caso será investigado pela Polícia Civil de Castilho (SP) e pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.