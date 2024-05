Homem acusa segurança de boate de feri-lo no tórax com canivete

Um homem, de 30 anos, acusou um segurança de lesioná-lo com um canivete, na noite de domingo (19), em uma boate na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, zona sul de Três Lagoas. O caso foi registrado da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

A vítima relatou que, por de 0h30, deixou uma garrafa cair com bebida alcoólica no chão na boate onde estava, o que resultou em vários cacos de vidro pelo chão. Neste momento, um homem encapuzado, que segundo ele, era o segurança do local, se aproximou com um canivete e o agrediu, lhe causando uma lesão no tórax.

Continue Lendo...

Posteriormente, a vítima procurou atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Pela manhã, ele procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e registrou boletim de ocorrência. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.