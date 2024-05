1º Festival de Inverno Grandes Lagos promete aventuras memoráveis e sorrisos inesquecíveis

O tão aguardado Festival de Inverno Grandes Lagos começou no dia 18 de maio, prometendo transformar os resorts e o parque aquático em um vibrante palco de alegria, sorrisos e aventuras. Este evento pioneiro celebra o encanto da estação mais fria do ano com uma série de atividades pensadas para todas as idades, e se estenderá até 31 de agosto.

Programação de abertura

A abertura do festival foi dia 18 de maio, com uma programação especial, que incluiu shows musicais e uma diversificada oferta gastronômica, incluindo shows musicais com apresentações das duplas Rafa & Nando e Neto & Matheus, além de um animado samba com o grupo Plenitude.

Gastronomia: delícias como churrasco de Fogo de Chão com uma Costela Extraordinária, acompanhada de arroz carreteiro, mandioca, vinagrete, chimichurri e costela, além de Burger na Brasa.

"Estamos animados e muito felizes em apresentar aos visitantes uma nova experiência de inverno, com uma programação variada e animada, que inclui atividades para pessoas de todas as idades. Afinal, esse é o nosso propósito: espalhar sorrisos, alegria, aventuras e memórias que duram para sempre", ressaltou Jorge Abukater, CEO do Grandes Lagos.

Mas o festival não para por aí. A programação também inclui:

Noite Mexicana

Encontro Cervejeiro

Drinks

Atrações Juninas

Atividades para Crianças

"Este evento é apenas o primeiro de uma série de festivais sazonais que planejamos para enriquecer a experiência dos nossos visitantes ano após ano. Convidamos todos a se juntarem a nós nesta celebração com muitas atividades para aquecer o corpo e o espírito, e que marca o início de uma tradição repleta de alegria e memórias duradouras", finalizou Jorge Abukater.

Para acompanhar a programação completa do 1º Festival de Inverno Grandes Lagos, basta seguir o perfil nas redes sociais: @grandeslagosoficial.