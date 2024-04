Preço do pão francês registra aumento de 1,71%

O preço do pão francês tem sofrido um aumento neste ano, em todo o país. Isso ocorre pois, historicamente, o Brasil depende da importação do trigo e tem enfrentado desafios para se tornar autossuficiente, principalmente devido ao aumento do consumo, que supera a produção nacional.

De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em Mato Grosso do Sul, o preço do pão francês teve um aumento de 1,71% em 2024. Essa elevação está diretamente ligada ao preço da farinha de trigo no mercado internacional, e a tendência é que os valores permaneçam altos até o início da próxima safra.

Em Três Lagoas, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) realizou uma pesquisa comparando os valores do pão francês em diversos supermercados e padarias, neste mês. Os resultados mostraram uma variação significativa nos preços, com o menor sendo encontrado por R$ 10 o quilo e o mais alto chegando a R$ 23,95 o quilo.

Além do pão francês, outros itens básicos da alimentação também estão sofrendo aumento de preço. O leite de caixinha, por exemplo, teve uma variação de 48,50% no munícipio, com o menor preço encontrado sendo por R$ 5,90 e o maior por R$ 8,99.

