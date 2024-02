Prefeitura de Três Lagoas decreta ponto facultativo na segunda, terça e quarta-feira de 'Cinzas'

A Prefeitura de Três Lagoas publicou no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, desta quarta-feira (7), o Decreto Nº. 764 que institui ponto facultativo nas repartições públicas municipais em decorrência do Carnaval.

O decreto, assinado pelo Prefeito Municipal Angelo Guerreiro, estabelece que os dias 12 e 13 de fevereiro, segunda-feira e terça-feira de Carnaval, serão considerados pontos facultativos. Além disso, o dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, será ponto facultativo até as 13h.

É importante ressaltar que os setores que, por sua natureza, não possam sofrer redução de funcionamento estão excluídos dos efeitos deste Decreto.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas