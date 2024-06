Projeto visa a qualificar pequenos negócios para atender grandes empresas e indústrias

Com o objetivo de promover a integração entre grandes empresas e indústrias aos pequenos negócios, fomentando o encadeamento produtivo, o Sebrae de Mato Grosso do Sul realizou nesta semana, em Três Lagoas, o Encadear Summit.

A sessão de negócios foi realizada no Papilon Eventos e contou com mais de 200 empreendedores, que tiveram a oportunidade de apresentar produtos e serviços aos representantes de 19 empresas âncoras, sediadas no município e, em outras cidades da região da Costa Leste.

Antes da rodada de negócios, foi apresentado o painel “O Futuro da Celulose no Estado: Perspectivas para a cadeia produtiva e mercado internacional”, que abordou informações sobre o andamento do Projeto Sucuriú, fábrica de celulose que será instalada em Inocência, bem como das indústrias da Suzano instaladas em Três Lagoas e da unidade que entrará em operação em Ribas do Rio Pardo. O painel foi mediado pelo secretário estadual e Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck.

Durante a apresentação foi abordada a importância do preparo da cadeia de fornecedores regionais para o atendimento das demandas que surgirão em função das indústrias de celulose. O evento foi promovido pelo Sebrae/MS e contou com a parceria do Governo do Estado e de prefeituras da região da Costa Leste.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, o Encadear Summit tem como proposta promover um ambiente de negócios cada vez mais promissor e incluir o pequeno empresário no processo de desenvolvimento. “É a primeira vez que realizamos o Encadear Summit em Três Lagoas. Esse é nosso maior evento de encadeamento produtivo onde colocamos os pequenos negócios para falar com as grandes empresas. Queremos mostrar aos empreendedores as oportunidades no Vale da Celulose a”, pontuou Mendonça.

O gerente Executivo Industrial da Suzano em Mato Grosso do Sul, Eduardo Ferraz, também participou do evento e destacou que o estado é um bom lugar para se fazer negócios.

Ressaltou que a Suzano sempre ajudou o empreendedor a se preparar para ser um fornecer de grandes empresas. Citou como exemplo, o Programa de Qualificação de Fornecedores. “Já qualificamos mais de 1.200 fornecedores locais”, destacou, ressaltando que a Suzano dispõe de muitas oportunidades para quem pretende ser um fornecedor. “Desde quem vai servir um coffee break, até quem vai fornecer uma peça, um equipamento industrial”, exemplificou.

O gerente executivo de relações institucionais e ESG da Arauco, Theófilo Militão, destacou que a capacitação e preparo dos empreendedores no estado é vital para que os projetos de celulose tenham sucesso. “Quando uma nova indústria surge, traz consigo o crescimento local, com aumento de mão de obra e de serviços, gerados por toda a cadeia de produção envolvida nas demandas, seja com maior número de restaurantes, padarias, lavanderias e inúmeros outros negócios. Por isso, temos atuado em parceria com o Sebrae para ampliar as conexões corporativas e incentivar o fomento da competitividade dos pequenos negócios e encadeamento produtivo”, afirmou Theófilo Militão.

Durante o Encadernar Summit foi realizada a assinatura simbólica do Conexão Arauco, lançado no dia 15 de maio, em Inocência. Por meio de parceria entre Arauco, Sebrae/MS e Prefeitura de Inocência, o programa tem o objetivo de fortalecer os pequenos negócios locais para o encadeamento produtivo regional.