Prefeitura promove seis cursos de capacitação gratuitos em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Três Lagoas está oferecendo seis cursos profissionalizantes gratuitos para a comunidade, em parceria com o Sindicato Rural (SRTL) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A iniciativa tem como objetivo proporcionar oportunidades para aqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Para participar, os interessados devem realizar a pré-inscrição nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município. Nos Cras, serão fornecidas todas as informações necessárias sobre os cursos, incluindo datas, horários e requisitos de participação. É importante ressaltar que os cursos estão disponíveis para pessoas com idade mínima de 16 anos, sem exigência de escolaridade.

As turmas são limitadas, com oferta de 10 a 15 vagas, e as aulas ocorrem das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Confira a lista completa dos cursos disponíveis:

Formação de Líderes de Equipe: Data de realização: 18/04 a 19/04

Implantação e Manejo Básico de Horta: Data de realização: 06/05 a 08/05

Conserva de Hortaliças: Data de realização: 24/05 a 25/05

Conserva de Frutas: Data de realização: 30/05 a 01/06

Noções de Primeiros Socorros: Data de realização: 18/06 a 18/06

Cultivo de Frutíferas em Vasos: Data de realização: 20/06 a 22/06

