Alunos desenvolvem repelente 100% natural contra Aedes aegypti em Três Lagoas

Alunos do 6º ano da Escola Estadual Bom Jesus desenvolveram um repelente que é 100% natural, durante um projeto educativo em sala de aula. O principal objetivo é tentar combater o mosquito Aedes aegypti.

O aluno, Ailton Daniel, de 11 anos, fez parte do projeto educativo e contou como foi o processo de elaboração do repelente. “Os ingredientes para fazer esse repelente foi cravo da Índia, óleo de amêndoa e álcool. Primeiro colocamos o cravo da Índia dentro do álcool e deixamos de molho no escuro por quatro dias e depois adicionamos o óleo de amêndoa e agitamos”, explicou.

O repelente natural fica dentro de um frasco de 100ml. O produto faz parte do trabalho de ciências em decorrência ao número de casos de dengue registrado em Três Lagoas. Como explicou a professora e coordenadora do projeto, Fabrícia Roberta Lunas. “Essa ação se baseou tanto na questão do aumento de casos de dengue a nível nacional, mas até porque dentro da habilidade da turma do 6º ano de ciências, de acordo com o currículo de Mato Grosso do Sul, ela contemplava uma ação desse tipo. Então aproveitamos abordar os dois assuntos com alunos”, explicou.

Além do conhecimento na aula de ciência, o desenvolvimento do repelente mostra a importância de envolver toda a comunidade escolar no enfrentamento a dengue. Dados do último boletim dengue divulgado pela Prefeitura de Três Lagoas apontou que os municípios tiveram 1.219 casos notificados, destes 83 foram confirmados, 20 casos de Chikungunya.

O Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti de Três Lagoas, se reúne uma vez no mês para debater ações de enfrentamento. E o repelente natural foi apresentado pelos alunos durante a reunião. Para a coordenadora do projeto Fabrícia Roberta é papel da escola trazer a conscientização da dengue, o problema é de todos.

E nada melhor que ter como embaixadores da informação as crianças. Gestos simples que ajudam a repelir o mosquito e com isso os problemas que ele causa na saúde. Ações simples que ajudam o município de Três lagoas não sofrer um surto de dengue como já foi registrado no passado. E é de responsabilidade de todos manterem os quintais limpos.

