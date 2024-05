'A Casa dos Sonhos' está em ritmo acelerado

A casa mobiliada a ser sorteada em outubro pelo Grupo RCN na promoção ‘A Casa dos Sonhos’, entra nesta semana na fase do reboco. A construção está bem adiantada, inclusive, já recebeu a laje e o telhado.

O imóvel está em construção no Loteamento OT, uma das regiões mais promissoras e com infraestrutura completa, com asfalto, rede de energia elétrica, água e esgoto, além de ampla área de lazer, escola municipal, unidade de saúde e creche. Neste mês de maio, a promoção ‘A Casa dos Sonhos’ entra na 4ª fase dos sorteios que selecionam os clientes que irão participar da gincana. Quem abrir a porta vai para a final, em outubro. Nas três gincanas já realizadas, mais de 60 pessoas passaram pela segunda fase da promoção e confirmaram presença na final.

Para participar e ter a chance de ser pré-selecionado, é só comprar nas lojas parceiras da promoção e apontar a câmera do celular para o QRCode virtual, cruzar os dedos e torcer para ser classificado para a final.

Vale lembrar que a casa terá energia fotovoltaica, da Ener3, e internet por um ano gratuita, da DMS Fibra. Além disso, o ganhador também receberá todos os móveis na residência. São mais de R$ 200 mil em prêmios.