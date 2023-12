Quatro competidores desistem do reality show 'Essa Honda é Minha!'

Quatro competidores do reality show “Essa Honda é Minha!”, promovido pelo Grupo RCN de Comunicação com a Honda Mototrês, em Três Lagoas, desistiram da disputa. Eles não conseguiram enfrentar o teste de resistência, que iniciou na terça-feira (19), às 13h, e em menos de 24 horas de prova, decidiram descer da moto. A primeira a deixar a disputa por uma Honda GC 160 Start foi a professora Cecília Ribeiro, que completou apenas 6 horas de reality.

Durante a madrugada desta quarta-feira (20), foi a vez do Christopher Pereira, João Benedito e Fernanda Damasceno. Ao todo 15 competidores iniciaram a disputa por uma moto zero quilômetro e o reality segue na manhã de hoje com 11 participantes, que estão sentados em uma moto, no estacionamento da Lojas G, no Centro da cidade. Quem resistir por mais tempo, sem colocar os pés no chão, sem cochilar, leva o prêmio para casa.

Os competidores foram selecionados por meio de cupons depositados em urnas de lojas parceiras do Grupo RCN e outros por meio de vídeos que foram escolhidos por internautas pelo portal RCN 67.

Confira quem continua no reality show:

1 - Wanderson Rafael

2 - Daniela Leite

3 - Raquel dos Santos

4 - Maria Helena

5 - Silvano Marques

6 - Fernando Henrique

7 - Mariléia Van Der Laan

8 - Vitor Souza

9 - Manuel de Jesus

10 - Reginaldo Oliveira

11 - Talia Martins