Reality Show 'Essa Honda é Minha' inicia dia 19 de dezembro

A 6ª Edição do Reality show “Essa Honda é Minha” tem data e hora marcada para começar. Os 15 participantes devem subir nas motocicletas dia 19 de dezembro. O Reality Show é mais uma promoção do Grupo RCN de Comunicação em parceria com Honda Mototrês.

Neste ano o reality traz novidades quanto ao local, que será no estacionamento da Lojas G Três Lagoas, localizada no cruzamento da avenida Capitão Olyntho Mancini com a rua Munir Thomé, centro, outra parceira deste evento que promete “parar” a cidade.

Continue Lendo...

O Reality “Essa Honda é Minha” é o maior sucesso no Mato Grosso do Sul e já gera expectativas nas ruas de Três Lagoas. A competição é dura e castiga o corpo e a mente dos participantes, por isso é preciso ter preparo físico e emocional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O desafio consiste em ficar em cima de uma motocicleta por mais tempo, quem resistir ao cansaço, sono, sede, fome, vontade de ir ao banheiro, ganha uma motocicleta zero quilometro para casa.

Quinze pessoas devem subir na motocicleta, três delas serão escolhidas pelo vídeo enviado para o WhatsApp (67) 3509-7500.

Numa seleção acirrada, dez vídeos foram escolhidos para votação, que já está disponível no portal RCN67. Esses vídeos foram selecionados por atender alguns critérios, como tempo máximo de 45 segundos, autêntico e divertido.

No portal RCN67, uma nova competição, os três vídeos mais votados, vão direto para o reality, ou seja, as três pessoas que receberem mais votos participam do desafio.

Agora você pode escolher qual dos três irão participar do Reality Show ‘Essa Honda é Minha’, são eles: Adriana Aparecida, Ana Lucia, Edenilson Oliveira, João Benedito, Lucilene Maria, Marileia Natalia, Raquel Santos, Silvano Marques, Micaelli e o Vitor.

As outas 12 pessoas serão sorteadas pelo cadastro feito nas lojas participantes da promoção, como Mega TEC, Ener 3, Brasil Shop, Croasonho, Morena Mulher, Pé Legal, Amigão Supermercado, Trilhas da Amazônia, Vidrobox, Decor Colors, Shopping do Pão, Jin Jin e Stop Car.