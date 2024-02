Saiba como funciona o auxílio-acidente do INSS

O auxílio acidente é um benefício concedido aos trabalhadores que sofreram algum tipo de acidente que resultou em limitações em suas atividades. No entanto, a concessão do benefício requer comprovação e o processo até o recebimento do valor é demorado.

Em Três Lagoas, a assistente social Renata Faleiros sofreu um acidente em julho de 2023, quebrando o dedo do pé esquerdo e ficando impossibilitada de trabalhar. A própria empresa orientou Renata a solicitar o auxílio. Entretanto, o processo para receber esse benefício é dificultoso devido à falta de informação e à orientação dos peritos do INSS.

Para ter direito ao auxílio, o trabalhador precisa estar em dia com suas contribuições para o INSS ou estar dentro do período de graça. Em caso de acidente de trabalho, a empresa deve emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) no primeiro dia útil após o acidente ou após a entrega do atestado médico. Se a empresa não emitir a CAT, isso pode ser feito pela pessoa acidentada, seus dependentes, sindicatos ou médicos.

Após oito meses de espera e dificuldades ao tentar obter informações ligando para o número 135 e indo até o INSS, Renata conseguiu receber o benefício. Ela aconselha às pessoas que busquem ativamente os recursos e ajuda disponíveis, em vez de esperar serem contatadas através do aplicativo, pois isso poderia levar muito mais tempo.

