Sanesul vai instalar mais 12 hidrantes em Três Lagoas

ASanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) vai instalar mais 12 hidrantes em Três Lagoas. A iniciativa visa preencher áreas da cidade que necessitam do equipamento para ajudar em momentos emergenciais de incêndios.

De acordo com levamento do Corpo de Bombeiros, Três Lagoas tem 21 hidrantes instalados. Os novos equipamentos serão colocados em pontos estratégicos, seguindo alguns critérios, como a distância, que deve atender um raio de 600 metros.

Segundo o gerente regional da Sanesul, Adilson Bahia, foi feito um diagnóstico e uma análise do sistema de abastecimento para atender a necessidade do funcionamento de um hidrante, que precisa ter uma pressão específica, que é a vazão para encher o caminhão do Corpo de Bombeiros.

"O levantamento foi feito após pedido da imprensa de Três Lagoas devido aos problemas de incêndio atendidos em 2023”, explicou o gerente da Sanesul.

Em 5 de setembro de 2023, um incêndio destruiu uma oficina mecânica e diversos veículos, na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros precisou de mais de 50 mil litros de água para conter as chamas, tendo que abastecer o caminhão mais de uma vez, o que demorou devido a distância e baixa pressão.

Outro caso aconteceu em 18 de setembro de 2023, quando um incêndio destruiu um barracão de materiais recicláveis e um veículo, na avenida Sobral, às marges da BR-262, no bairro Vila dos Ferroviários.

O incêndio mobilizou uma força tarefa do Corpo de Bombeiros para conter as chamas. O local pertencia à Cooperativa Arara Azul, onde diversas famílias trabalhavam com reciclagem de vidros, plásticos e papelão.

INSTALAÇÃO

A Sanesul vai iniciar a instalação dos 12 hidrantes nos próximos dias, em Três Lagoas. A obra de instalação será feita de forma programada e a população será avisada com cinco dias de antecedência.

“Os equipamentos já foram disponibilizados pela Sanesul. Vamos fazer a instalação ao longo de 2024, porque temos a manutenção diária e obras de infraestrutura em andamento”, explicou o gerente da Sanesul.