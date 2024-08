Seleção de vôlei de Três Lagoas vai representar MS em torneio nacional

A seleção de voleibol de Três Lagoas conquistou o título de campeã dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul de 2024, de forma invicta. Os meninos de Três Lagoas não perderam nenhum jogo e, na final contra o time de Paranaíba, venceram por três sets a zero.

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul tiveram início no dia 1º de agosto, em Campo Grande, reunindo mais de 3.500 estudantes-atletas na faixa etária de 15 a 17 anos. Este ano, o evento cresceu ainda mais, com a participação de representantes de 55 municípios, um aumento expressivo em relação ao ano anterior, que contou com 2.939 atletas. O voleibol masculino reuniu 55 equipes em três divisões. Três Lagoas, pelo segundo ano consecutivo, entrou em quadra pela 1ª divisão e, nesta edição, foi campeã invicta.

O técnico desse time está há mais de oito anos trabalhando na escolinha de voleibol e, há dois anos, Três Lagoas não cai para a segunda divisão. “Nós entramos no campeonato como favoritos, já que há alguns anos vínhamos despontando e, este ano, conseguimos ser campeões invictos, sem perder nenhum set, nem mesmo na final. Este resultado é fruto de um trabalho de longo prazo, que começou há quatro anos”, explicou o técnico Daniel Alves.

A competição escolar é um celeiro de talentos e garante aos melhores atletas a classificação para os Jogos da Juventude, etapa nacional organizada pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil).

Para o atleta Guilherme Ruan Rafael da Cruz, de 17 anos, que sonha em brilhar nas quadras do voleibol profissional, essa é uma oportunidade de ter seu talento notado. “Meu sonho é ser jogador de voleibol profissional, então me dedico ao máximo dentro e fora de quadra para que o sonho se torne realidade e os Jogos da Juventude, em João Pessoa, são uma vitrine que vou aproveitar para dar o meu máximo”, pontuou gilherme Ruan.

Quem também vai para a sua segunda competição nacional é o atleta João Vitor da Costa da Silva, de 17 anos. Ele sabe que a disputa não será nada fácil, mas está confiante. “A expectativa é boa, estamos treinando para conseguir colocar Mato Grosso do Sul na primeira divisão do voleibol e, se Deus permitir, sair de lá com o título de campeão”, enfatizou o jovem atleta.

A seleção de Mato Grosso do Sul joga na segunda divisão dos Jogos Escolares da Juventude e tem boas expectativas de subir neste ano para a primeira divisão, onde estados com mais tradição no vôlei disputam o torneio.

“O estado saiu da terceira divisão para disputar em 2024 a 2ª, e estamos confiantes de que em 2025 estaremos disputando contra São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são os estados onde com o melhor voleibol do país”, ressaltou o técnico Daniel Alves.

Neste ano, a fase nacional ocorrerá entre 13 e 28 de novembro, em João Pessoa (PB).

Continue Lendo...