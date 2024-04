A semana começa com céu aberto, altas temperaturas e tempo seco, não tem previsão de chuva, para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Mato Grosso do Sul esta sob uma massa de ar seco que impede a formação de nuvens e pancadas de chuva.

Além disso as temperaturas estarão em elevação, o alerta fica por conta da baixa umidade relativa do ar.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.