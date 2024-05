PM prende traficante transportando mais de uma tonelada de maconha

Um homem, de 24 anos, foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado com 1.152 kg de maconha, em uma caminhonete furtada, na terça-feira (14), após uma tentativa de fuga, na rodovia MS-395, entre Brasilândia e Bataguassu.

Em nota, a Polícia Militar, por meio da assessoria de comunicação do 2º Batalhão de Polícia Militar, informou que os militares, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), teriam recebido informações de que um veículo estaria seguindo de Campo Grande para São Paulo (SP), carregado de drogas.

Depois de barreiras em rodovias federais e estaduais, que liga a capital morena até as cidades sul-mato-grossenses, que fazem divisa com o estado paulista, foi localizado pelas policias militares de Brasilândia e Bataguassu a pickup, o suspeito abordado e preso. No veículo foi encontrado uma tonelada e 152 quilos de maconha. A caminhonete foi furtada e usava placas “frias”. Questionado sobre o entorpecente e o veículo, o traficante respondeu que teria recebido uma oferta financeira para vir até Mato Grosso do Sul, pegar a pickup com a droga e levá-la até o estado paulista.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia. O material foi apreendido e o veículo periciado. A vítima foi informada que a PM de Mato Grosso do Sul teria recuperado o veículo após a prisão do traficante.