A quarta-feira (15), começou gelada aos padrões de Três Lagoas, onde os termômetros registraram a temperatura mínima de 18°C. E a previsão indica que o dia será de sol com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), este cenário ocorre devido ao avanço de uma massa de alta pressão atmosférica pós-frontal e, além disso, pode ocorrer a formação de nevoeiros e neblina

Em Três Lagoas, a temperatura máxima não passa dos 29°C.