Segunda Lagoa recebe portal de entrada e iluminação pública

Aos poucos, a Segunda Lagoa em Três Lagoas, também vai ganhando um novo aspecto com os investimentos que a prefeitura tem realizado em seu entorno. Assim como a Lagoa Maior, a Segunda passa por um projeto de urbanização.

Localizada no bairro Jardim Dourados, a Segunda tem sido contemplada com obras de infraestrutura. Depois do entorno ganhar asfalto, agora recebe iluminação pública.

A prefeitura está finalizando a instalando de lâmpadas de LED no entorno da Segunda Lagoa, agora chamada de avenida dos Oleiros, em razão de um monumento construído no local, que faz alusão aos profissionais que tinham olarias na região. Ao todo, são 77 luminárias de LED que estão sendo instaladas no entorno

Além da iluminação pública, o entorno da Segunda Lagoa ganhou também um novo monumento, um portal de entrada.

As melhorias que a Segunda Lagoa tem recebido, inclusive, foi um dos assuntos comentados na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: