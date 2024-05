Corpo de Bombeiros é acionado e resgata cãozinho de dentro da Lagoa Maior

O resgate de um cãozinho pelo Corpo de Bombeiros chamou a atenção de quem estava na Lagoa Maior, principal cartão postal de Três Lagoas, na tarde de terça-feira (14). Moradores se depararam com o animal dentro da lagoa e acionaram os bombeiros acreditando que poderia estar se afogando.

Eles entraram em contato pelo Disk 193 e uma equipe esteve no local, por volta de 16h. Inclusive, levaram uma embarcação para a retirada do animal. De acordo com o 5º Grupamento Militar, a cadela foi resgatada da Lagoa Maior, sem ferimentos e entregue ao dono.