Jovem em bicicleta elétrica fura sinal vermelho, atinge carro e acaba ferido

Um flagrante de desrespeito às leis de trânsito seguido de um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um carro, chamou a atenção, nesta terça-feira (14), em Três Lagoas. Um ciclista furou o sinal vermelho e bateu em um carro, na avenida Capitão Olyntho Mancini, no cruzamento com a avenida Padre João Tomes, no bairro Quinta da Lagoa.

As imagens do circuito de segurança de uma loja mostram o momento em que o ciclista percorre a avenida, no trajeto Centro-bairro. Ao chegar ao cruzamento, não respeita a sinalização semafórica, atravessa a pista e atinge um carro.

Com a colisão, o ciclista sofreu escoriações e foi socorrido até à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O local é sinalizado, contém ciclofaixa para ciclistas e controle de fluxo por semáforo quatro tempos.