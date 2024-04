SIG apreende 160 kg de drogas e recupera carro furtado

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil prendeu um homem, de 28 anos, suspeito de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Também recuperou um carro, com registro de furto, e que estava carregado com 160 kg de drogas. A ação ocorreu, nesta terça-feira (16), em Três Lagoas.

Após a denúncia de que um veículo havia sido furtado em Cuiabá (MT) e poderia estar em Três Lagoas (MS), os investigadores iniciaram as deligências e conseguiram localizar o carro.

Durante o monitoramento, foi avistado um homem se aproximar do carro e o suspeito foi abordado. Questionado o suspeito negou estar com o carro, mas durante buscas pessoal, foi encontrada com ele as chaves do veículo e durante uma verificação ao carro, foram localizadas várias caixas e sacos pretos, repletos de drogas.

Dentro do carro foi encontrado 140kg dr maconha e 20kg de Skunk. Questionado sobre o entorpecente, o suspeito confessou estar com o veículo e que a droga estava sobre sua responsabilidade.

A droga e o carro que estaria com placas frias, foram apreendidas e levadas a Delegacia do Setor de Investigações Gerais (SIG). O homem de 28 anos foi preso em flagrante, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.