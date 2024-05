Lixo descartado de forma errada agride o Meio Ambiente entorno da Lagoa Maior

Toda segunda-feira os agentes de limpeza trabalham dobrado para limpar o entorno da Lagoa Maior, isso porque o local sofre com os resíduos que são descartados de forma errada e acabam poluindo o Meio Ambiente.

Por ser o cartão postal de Três Lagoas, o local recebe a visita de centenas de pessoas, e o número de visitantes dobra aos finais de semana. No entanto, sobra lixo de todas as formas, como copo descartável, garrafas pet, coco e vários outros objetos.

Para a diretora da Secretaria de Meio Ambiente, Maysa Costa, é falta de educação por parte dos visitantes. “Na Lagoa Maior é um lugar onde tem bastante fluxo de pessoas, portanto, a possibilidade de descarte de resíduos é maior. Então, a gente pede colaboração da população”, explicou.

Na Lagoa Maior o problema é de comportamento e educação, isso porque no local existe uma lixeira a cada 50 metros. Além dos cestos, exclusivos, para dejetos recicláveis que estão espalhados no entorno da lagoa.

As consequências do lixo descartado são imediatas. Constantemente, animais que têm a Lagoa Maior como moradia e acabam se enroscando com esses dejetos e muitos deles morrem. Na semana passada um pato acabou morrendo.

A segunda Lagoa, que está em processo de revitalização também sofre com os problemas do descarte errado do lixo. As coisas ficam ainda pior porque o local ainda recebe todos os dejetos quem vêm da água da chuva.

A Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio tem intensificado às ações para conter essa agressão ao Meio Ambiente e pede a colaboração da população, como pontuou a diretora Maysa Costa.

