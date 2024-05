Atletas de Três Lagoas vão em busca de medalhas no atletismo em Aracaju

Nesta semana, cinco jovens atletas de Três Lagoas estarão compondo a seleção de atletismo de Mato Grosso do Sul, onde vão disputar os jogos estudantis brasileiro em Aracaju, Sergipe. A competição é de nível escolar, na faixa etária de 16 a 18 anos.

O técnico, Reynaldo Abraão, contou que a equipe está indo para uma competição nacional onde estarão representando os melhores atletas do brasileiro no esporte. “A expectativa é muito grande com o Luiz, Samanta, Agatha, Vitória e o João”, explicou.

Ainda de acordo com o técnico, a maior expectativa é com a atleta Vitória, que está bem colocada no ranking da competição de arremesso de peso, no lançamento do disco ela está entre as 10 melhores do Brasil. “A expectativa é que todos os atletas nossos conquistem boas colocações”, ressaltou o técnico.

