Time "É tudo Nóis" é o campeão do Campeonato Municipal Sênior 45+

O título do Campeonato Municipal Sênior 45+ promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), foi conquistado pelo time do “É Tudo Nóis” na final disputada no último sábado, 18 de maio, no Estádio Benedito Soares da Mota, o Madrugadão.

A equipe bateu o time do “Mais Tintas”, pelo placar de 03 a 02, na disputa do terceiro lugar, a Associação Atlética Banco Do Brasil (AABB) venceu o “OT Marrucos” por 05 a 02.

Continue Lendo...

Além do título, o É Tudo Nóis foi a defesa menos vazada, com o goleiro Eder de Oliveira Goulart, com apenas 06 gols sofrido, a artilharia com 11 gols marcados, ficou para o jogador Cristiano Pinho Santos de Almeida do time Muito Mais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Campeão – É Tudo Nóis

Vice-Campeão – Mais Tintas

3º Colocado – Assoc. Atl. Banco do Brasil – AABB

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas