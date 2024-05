Enxadristas representam MS em competição nacional de base em Natal

Em Natal (RN), enxadristas do projeto Xadrez do Futuro, Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), vinculado à Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), disputaram o campeonato de xadrez do Fenac (Festival Nacional da Criança) e Fenaj (Festival Nacional da Juventude e Juvenil). Ao todo, a competição reuniu mais de 300 participantes, representando 22 estados das quatro regiões do país. A disputa contou com enxadristas de seis a 20 anos.

O campeonato brasileiro de base é dividido em dois: o Fenac, que abrange as categorias sub-6, sub-8, sub-10 e sub-12, e o Fenaj, que vai do sub-14 ao sub-20. Os ritmos disputados foram blitz, rápido e clássico (pensado). Com 314 inscritos no geral, a delegação sul-mato-grossense foi a sétima maior, com 15 atletas.

Os três melhores atletas de cada categoria vão garantir classificação para o Festival Pan-Americano, nos dias 14 a 20 de julho, em Orlando, nos Estados Unidos. No campeonato Sul-Americano de 1º a 13 de dezembro no Uruguai e para as duas etapas do Mundial, a primeira em Florianópolis, e a segunda na Itália, nos meses de outubro e novembro.

No sub-16 absoluto, Arthur Neres, atleta do projeto Xadrez do Futuro terminou em quinto lugar e Jamilly Maciel teve destaque, conquistando medalha de prata, ambos no ritmo blitz. A atleta Mariana Yassuda vai representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Mundial, após ser campeã do ritmo clássico. Com a conquista, a sul-maot-grossense ainda assegurou o título de Mestre Nacional (MN), além de vaga para o Pan-Americano e Mundial.

Jamilly Maciel, de 15 anos, é de Corumbá e joga xadrez desde os seis anos de idade. Para ela, o Prodesc (Programa MS Desporto Escolar) promoveu muitas oportunidades de crescimento e desenvolvimento.

“Eu sempre tive muita dificuldade em participar de torneios, porque eu moro em uma cidade muito pequena que fica longe da maioria das cidades que tem torneio. O Prodesc tem sido muito importante, pois me auxilia a participar dos torneios fora do estado e também ajuda a me preparar para eles. Minha expectativa para o futuro é poder representar o Prodesc, não só fora do estado, mas também fora do Brasil, mostrando a força do xadrez sul-mato-grossense”, ressalta a enxadrista.

Natural de Três Lagoas, Arthur Neres participa do projeto esportivo escolar e é beneficiário do programa Bolsa Atleta do Governo de Mato Grosso do Sul. Os resultados do atleta de 15 anos na modalidade influenciaram outros estudantes a praticarem o esporte em seu município.

“Eu represento o Mato Grosso do Sul em várias competições fora do estado e sou muito feliz, grato por poder representar o meu estado. Eu estudo em escola estadual e faço parte do programa Prodesc e foi onde tudo começou, meus primeiros torneios foram pelo Prodesc”, frisa Arthur.

Professor supervisor do projeto Xadrez do Futuro, Marcelo Simões, ressalta que desde de 2021 tem trabalhado para fomentar a modalidade no estado.

“Em 2021 eu criei o projeto xadrez do futuro, com o objetivo de nortear todas as ações do Prodesc relacionadas ao xadrez. Hoje os nossos atletas do Prodesc já participaram de competições nacionais e internacionais, como o sul-americano e o pan-americano. E, em todas as competições, nós conseguimos resultados extremamente positivos com os nossos atletas. Então, eu penso que para o futuro queremos descobrir novos talentos e os capacitar da melhor forma”, destaca o professor de Educação Física Marcelo Simões.