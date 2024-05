Arauco abre processo seletivo para contratação de 222 trabalhadores

Arauco que está em processo para a instalação de uma fábrica de celulose no município de Inocência abriu 222 vagas em Mato Grosso do Sul, para atuação na operação florestal da empresa.

As oportunidades de emprego são para as cidades de Água Clara, Cassilândia, Inocência e Paranaíba.

Continue Lendo...

O processo seletivo, realizado com apoio de agências de emprego, será realizado a partir desta semana, nas cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Campo Grande, Inocência, Paranaíba, Selvíria e Três Lagoas. Além das cidades sul-mato-grossenses, o processo seletivo também vai ocorrer nas cidades de Castilho e Ilha Solteira, no estado de São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As oportunidades são as funções de líder florestal (28), auxiliar florestal (60), motorista com CNH das categorias C e E (37), operador de máquinas agrícolas e florestais (80), e mecânico de máquinas agrícolas e florestais (17).

Os benefícios oferecidos pela empresa são: plano de saúde (Unimed) e odontológico, vale alimentação / refeitório interno, transporte fretado / alojamento, seguro de vida em grupo, previdência privada, gympass, prêmio de produtividade, prêmio de assiduidade mensal e semestral, cestas de natal e brinquedo, material escolar.

Os candidatos devem comparecer na data, horário e local informados, portando seus documentos pessoais (RG e CPF) e currículo atualizado.

DATA E LOCAL DA SELEÇÃO:

Campo Grande:

Data: 22 e 23/05 (quarta e quinta-feira), às 08h

Local: FUNTRAB – Rua 13 de maio, 2773 – Centro - Campo Grande – MS

Água Clara:

Data: 23/05 (quinta-feira), às 13h30

Local: Plenário da Câmara – Rua Fernandes Bastos Júnior, 1525 – Água Clara – MS

Selvíria:

Data: 29/05 (quarta-feira), às 09h

Local: Centro do Cidadão / Clínica Dr. Yuri – Rua Vereador Isac Ialluci, 843 – Selvíria – MS

Aparecida do Taboado:

Data: 29/05 (quarta-feira), às 14h,

Local: Casa do Trabalhador – Av. Orlando M. Pereira, 2065 – Aparecida do Taboado – MS

Castilho

Data: 04/06 (terça-feira), às 09h

Local: PAT – Rua Paula Marin, 1862 – Castilho – SP

Ilha Solteira

Data: 04/06 (terça-feira), às 08h

Local: PAT – Av. Atlântico, 1659 – Box 3 e 4 – Ilha Solteira – SP

Inocência

Data: 05/06 (quarta-feira), às 09h

Local: Câmara Municipal – Rua Francisco Albino, 511 – Inocência – MS

Paranaíba

Data: 05/06 (quarta-feira), às 13h30

Local: ACIP – Rua Barão do Rio Branco, 725 – Centro – Paranaíba – MS

Três Lagoas

Data: 06/06 (quinta-feira), às 13h30

Local: IF Saúde – Av. Dr. Eloy Chaves, 562 – Centro – Três Lagoas – MS