Semana do MEI traz campeão olímpico Giba para palestra gratuita em Três Lagoas

As cidades na região Costa Leste do estado recebem a programação da 15ª edição da Semana do MEI, evento nacional organizado pelo Sebrae que acontece entre os dias 20 a 24 de maio para interessados em empreender, microempreendedores individuais e empreendedores informais. Os destaques são as palestras magnas em Paranaíba, no dia 21, às 19h, com o especialista em vendas Fred Rocha; e em Três Lagoas, no dia 23, às 19h, com o tricampeão mundial de vôlei Giba.

Em Paranaíba, a palestra manga “Todo Empreendedor é Grande” será ministrada na terça-feira (21) pelo especialista de varejo e consumo Fred Rocha. Ele é consultor e palestrante, sendo reconhecido quatro vezes Profissional de Marketing do Brasil.

Já na quinta-feira (23), é a vez de Três Lagoas receber, a partir das 19h, a palestra magna “Os segredos do sucesso no esporte e na vida: lições de um campeão olímpico” com Giba, ex-jogador de vôlei da Seleção Brasileira, medalhista olímpico e tricampeão mundial de vôlei, que foi seis vezes eleito o melhor do mundo. Com o mesmo brilho que apresentou nas quadras, ele é hoje uma referência, não apenas em palestras de cunho esportivo, mas também em relação à carreira, motivação e trabalho em equipe. A palestra será realizada no Sebrae em Três Lagoas, que fica na Rua Zuleide Pérez Tabox, nº 826.

A Gerente regional do Sebrae de Três Lagoas, Josi Signori, participou do RCN Notícias desta terça-feira (21) e falou da programação.

