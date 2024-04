Três Lagoas tem o combustível mais barato do interior de Mato Grosso do Sul

Uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgada no último sábado (13), aponta o município de Três Lagoas com o menor valor mínimo em todos os combustíveis no interior de Mato Grosso do Sul. No ranking geral, o município fica apenas atrás da capital Campo Grande, que tem o preço mais barato nas bombas no estado.

Valores

Etanol: Desde o início do ano, o combustível é o mais barato do interior no estado. Em Três Lagoas, o etanol tem a média de R$ 3,54 por litro. O preço mínimo praticado é de R$ 3,39.

Gasolina aditivada: O combustível tem o valor médio de R$ 5,88, mas pode ser encontrado por R$ 5,59 em alguns postos da cidade.

Gasolina comum: O valor médio encontrado no município é de R$ 5,68. O mínimo praticado é de R$ 5,47.

Óleo diesel comum: A média nas bombas é de R$ 5,92. O preço mínimo por litro é de R$ 5,74.

Óleo diesel S-10: O combustível tem o preço médio de R$ 5,94, mas pode ser abastecido por R$ 5,77 em alguns postos.

Nas últimas semanas, os combustíveis tiveram um aumento entre R$ 0,01 a R$ 0,04 nas bombas em Três Lagoas, mas este fator não alterou a posição do município em relação ao estado.

O aposentado Sidionetti Camargo contou que estava abastecendo em postos na divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul, mas que agora está mais vantajoso abastecer na cidade. "Eu parei de abastecer lá porque aqui em Três Lagoas tem uma variação boa do combustível. Eu tenho notado que o preço do etanol tem abaixado para nós, e a gasolina tem se mantido no valor."

Preço defasado

Apesar da pressão por reajuste devido ao aumento do valor do barril de petróleo a nível internacional, a Petrobras ainda não anunciou um aumento no valor real do combustível em 2024, que tem sofrido variações causadas por impostos estaduais.

