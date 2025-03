Prefeito anuncia shows para comemorar aniversário de Paranaíba em 2025

Na noite de sábado (20), durante o Festival Natalino realizado na Praça da República em Paranaíba, uma mensagem de áudio do prefeito Maycol Queiroz foi transmitida ao público, mesmo com sua ausência na cidade. No comunicado, o chefe do executivo anunciou que, para o aniversário de Paranaíba no próximo ano, a prefeitura está organizando um […]